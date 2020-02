Milan-Torino, finisce 1-0 a San Siro: Rebic porta i rossoneri a quota 35

Milan-Torino, risultato e cronaca della partita

Milan-Torino Risultato | Scendono in campo per il ‘monday night’ Milan e Torino, che vanno a chiudere la 23a giornata di Serie A. A San Siro tutte le luci sono per le due compagini, che vogliono tornare a macinare punti. I rossoneri vogliono mettere da parte il derby e ripartire dalla buonissima prestazione di Coppa Italia contro la Juventus, il Torino invece vuole ripartire dopo aver chiuso con Walter Mazzarri. Nella prima frazione di gioco è subito alto il ritmo del Milan, con il solito Zlatan Ibrahimovic che sale in cattedra e spaventa la difesa avversaria. Il gol arriverà al minuto 25, perché Rebic riuscirà a metterla dentro su un’ottima imbucata di Samu Castillejo. Sul finale di primo tempo Kjaer lascia il campo per infortunio, al suo posto è entrato il giovane Gabbia. Prima frazione di gioco che si chiude sull’1-0 a favore dei rossoneri. Alla ripresa non riesce a reagire il Torino, ma è il club rossonero a ‘rischiare’ di finire sul raddoppio. Prima con Zlatan Ibrahimovic, poi con Samu Castillejo. Il match andrà a chiudersi con il risultato di 1-0, il Milan si conferma in crescita, i granata sprofondano nella crisi, anche se qualche segnale di ripresa c’è stato. La 23a giornata di Serie A va a chiudersi con i tre punti per i rossoneri.

Il tabellino del match

Gol: 25′ Rebic.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer (44′ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá (68′ Bonaventura), Rebić (87′ Leao); Ibrahimovic.

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco (85′ Aina), N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukić, Rincón, Ansaldi; Edera (64′ Zaza), Berenguer (85′ Millico); Belotti..

Ammoniti: 22′ Bennacer, 33′ Edera, 50′ Castillejo, 59′ Rincon, 72′ Ansaldi, 84′ Pioli.

Arbitro: Fabbri.