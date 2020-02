Milan-Torino, Longo: “Consapevoli di essere nella bagarre salvezza”

Milan-Torino, Longo nel post-partita

Milan-Torino, Longo | Ha parlato al margine della sconfitta contro i rossoneri, il tecnico dei granata, Moreno Longo. Ecco le sue parole a Sky Sport.

“Posso ritenermi soddisfatto per la prestazione, questo è comunque un passo avanti, la squadra non si è mai disunita. Abbiamo avuto dei piccoli segnali, prima c’erano oltre ai risultati pesanti, c’era un atteggiamento che non andava. Vogliamo migliorare diversi aspetti, ma questa è la strada giusta se pensiamo alla prestazione. Abbiamo fatto una presa di coscienza, siamo realisti: la nostra squadra è nella bagarre della corsa salvezza. Dovremo andare a battagliare per raggiungere al più presto quello che per noi ora è un obiettivo. Ci eravamo già parlati ancor prima delle vittorie di Lecce e Genoa. Io psicologo? Certo, può andare di pari passo con la gestione tattica. C’è da migliorare in costruzione anche, è una squadra che era abituata a giocare in un altro modo, allo stesso tempo su autostima e fiducia. Passi avanti, grazie alla disponibilità dei miei, ed è per questo che sono fiducioso”.