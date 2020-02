Milan-Torino: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Milan-Torino Highlights | Scendono in campo per il ‘monday night’ Milan e Torino, che vanno a chiudere la ventiquattresima giornata di Serie A. A San Siro tutte le luci sono per le due compagini, che vogliono tornare a macinare punti. I rossoneri vogliono mettere da parte il derby e ripartire dalla buonissima prestazione di Coppa Italia contro la Juventus, il Torino invece vuole ripartire dopo aver chiuso con Walter Mazzarri. Nella prima frazione di gioco è subito alto il ritmo del Milan, con il solito Zlatan Ibrahimovic che sale in cattedra e spaventa la difesa avversaria. Il gol arriverà al minuto 25… Qui la sintesi completa della gara.