Mercato Lazio, il Barcellona in agguato per Simone Inzaghi

La Lazio che lotta per lo scudetto è un club che attire gli sguardi di mezza Europa, Barcellona compreso: oltre al bomber Ciro Immobile, in Spagna sono sicuri che strapperanno a Lotito anche il tecnico Simone Inzaghi.

Ultime mercato Lazio, occhi del Barça per Inzaghi

Quando chiama una big, è difficile dire di no. I biancocelesti rappresentano è una società storica del calcio italiano, ma come appeal il Barcellona è un’altra cosa. O almeno, di questo sono convinti in Spagna, dove i media mettono il blasone e l’offerta economica alla base del corteggiamento di Bartomeu verso Simone Inzaghi. Non solo Ciro Immobile quindi, ma anche il tecnico che sta dando ai capitolini la possibilità di coltivare il sogno Scudetto. Su Sportmediaset si legge di uno studio a distanza da parte dei catalani, senza nessun contatto per il momento. Il contratto che vincola il mister col club di Lotito ha una scadenza fissata al 2021, ma potrebbe vedere una fine anticipata, visto che i suoi metodi di lavoro hanno stregato tutti da quelle parti.

Ultime Barcellona, è crisi anche per Setien

Forse l’allenatore ex Betis non ha colpe, eppure si trova adesso a vivere una situazione molto complicata. Come sempre sarà il campo a parlare e qualora dovesse raggiungere gli obiettivi stagionali allora si potrà parlare di prosecuzione del rapporto. Intanto, c’è il caos. La società è stata addirittura accusata di orchestrare una macchina del fango contro i propri giocatori, venendo costretta a smentire il tutto con un comunicato.