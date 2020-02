Mercato Juventus: Rabiot vuole restare

Notizie Juventus: Rabiot vuole restare

Ultime Juventus, Rabiot lo ha già comunicato alla dirigenza: vuole restare a Torino. Adrien Rabiot è convinto che il meglio debba ancora venire. Questo è il concetto che ha trasferito il centrocampista francese – anche tramite il suo entourage – alla dirigenza della Juventus.

Come riportato da cm.com, il centrocampista francese, sta lentamente migliorando in Italia e dalla prossima stagione potrebbe essere un vero e proprio rinforzo in più.

La sua prima stagione in Italia non è stata esaltante ma Rabiot non impazzisce all’idea di andare via a giugno.

Le voci su un possibile inserimento nell’affare Pogba, gli altri corteggiamenti dalla Premier e un futuro in Liga paventato, non hanno mutato le sue convinzioni.

Rabiot ha dato totale preferenza alla Juventus, non vuole andare via come l’ex compagno Emre Can. Con Sarri a Torino vuole giocarsi le sue chance e convincere la società, la piazza e magari anche il ct della Nazionale che le sue qualità siano indubbie.

Ultime Juventus: arriva Pogba?

Nel caso in cui a Torino sbarcasse Pogba, dunque, il francese vorrebbe in ogni caso restare e giocarsi il posto con il connazionale. A partire, a questo punto, potrebbe essere Ramsey. Non ancora a suo agio in Italia come confermato ieri da Sarri dopo la gara.