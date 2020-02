Mercato Juventus, Guardiola: “Resto a Manchester fino a fine contratto”

Pep Guardiola ha parlato alla squadra dopo il caos dovuto alla squalifica del Manchester City dalle coppe europee, rassicurando Sterling e compagni sulla sua permanenza: la Juventus è avvisata.

Calcio mercato Juventus, si complica Guardiola

Dopo lo scandalo scoppiato qualche giorno fa in seguito al comunicato dell’UEFA nei riguardi del Manchester City, si sono moltiplicate le voci che vogliono il tecnico sulla panchina bianconera a partire dalla prossima stagione. Niente di più vero, secondo di The Athletic, che riporta un discorso avvenuto nello spogliatoio tra mister e calciatori. “Possono mandarci anche in Quarta Divisione“, avrebbe detto il tecnico, “l’anno prossimo sarò ancora qui“. “Lo stesso vale per me“, ha replicato Sterling. “Ora più che mai, dobbiamo rimanere uniti. La UEFA ci multa? Dimostriamo il nostro valore. Non in termini di denaro, ma facendo vedere a tutti il nostro talento. Basta feste, basta eventi, adesso dieta, cura del corpo, e dimostriamo al massimo il nostro valore“, ha infine concluso l’allenatore.