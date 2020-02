Ultime Inter, Christian Eriksen ancora ai margini

News Inter Eriksen | Non è stato un periodo di ambientamento facile quello di Christian Eriksen. Il talento danese, a differenza del compagno di squadra Young, è arrivato dalla Premier League e ha avuto un po’ più di difficoltà. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, nelle interviste di ieri post sconfitta con la Lazio, non ha voluto lasciare il proprio calciatore nel vortice di critiche: “Siamo lì per gli altri calciatori, quando lui ancora non era arrivato”. Intanto, l’allenatore ora ha un piano ben preciso per il proprio calciatore.

News Inter, ora si cambia: spazio a Eriksen

Poi minuti giocati anche con la Lazio per Christian Eriksen. Antonio Conte ha mandato in campo il calciatore soltanto negli ultimi 13 minuti finali. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non è memorabile la manciata di minuti di Eriksen con la Lazio. Troppo poco il tempo in campo per poter incidere. Anche i tifosi non sono felici del rendimento del nuovo acquisto, arrivato tra il grande entusiasmo generale come il grande colpo di gennaio. Intanto, la prossima settimana ci sarà il ritorno alle Coppe e l’Intr sarà impegnata in Europa League contro il Ludogorets. Conte sta dando il giusto minutaggio al calciatore per potersi inserire e per scendere in campo dal primo minuto in Europa. Ora si cambia, con il danese pronto a ritagliarsi spazio e diventare l’arma in più dell’Inter.