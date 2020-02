Calciomercato Roma, Smalling lontano dal riscatto: Champions complicata

Calciomercato Roma: Smalling, difficile riscattarlo

Calcio Mercato Roma Smalling | Un inizio 2020 davvero molto negativo per la Roma, che ha perso 5 delle ultime 7. La squadra di Fonseca sembra essere cambiata in peggio, e dopo un girone di andata piuttosto positivo, adesso la situazione quarto posto si è complicata in maniera piuttosto disarmante. Adesso i giallorossi distano 6 punti dall’Atalanta, e se non dovesse cambiare qualcosa da qui a breve, ecco che anche il mercato potrebbe complicarsi non poco.

La priorità di Petrachi è sempre la stessa: riscattare Smalling, sul quale però non ci sarà nessun tipo di sconto da parte del Manchester United. Il club inglese lo valuta 20 milioni di euro, una cifra che senza il raggiungimento della Champions, difficilmente sarà sborsata dai capitolini. Ad oggi la permanenza del centrale inglese è un’ipotesi lontana, chiaramente però andrà aspettato l’esito della stagione. Questa la notizia riportata da cm.it.

Roma: chi può partire senza Champions

La Champions League è un obiettivo fondamentale per la Roma, soprattutto in chiave mercato. Senza il raggiungimento del quarto posto, più di qualche giocatore potrebbe partire a fine stagione. Uno su tutti Kolarov, pedina importante per i giallorossi, che però in questi giorni pare si stia avvicinando ad un’altra squadra di Serie A, ecco di chi stiamo parlando.