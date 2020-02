Calciomercato Roma: Petrachi può essere mandato via prima della fine della stagione

Calciomercato Roma Petrachi | Il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi potrebbe già essere alla fine della propria avventura nella Capitale. Il dirigente lasciò il Torino tra l’amarezza del presidente Urbano Cairo per approdare alla Roma. Ora, però, dopo soltanto otto mesi il suo futuro in giallorosso potrebbe non esserci più. Come accaduto lo scorso anno a Monchi, nel mese di marzo, già potrebbe arrivare la decisione di mettere da parte il ds per fare spazio a uno nuovo per la prossima stagione. Petrachi è in forte bilico, già spuntano i nuovi del suo sostituto, con il ds che potrebbe vedersi rescindere il contratto prima della fine della stagione. Il suo ruolo, infatti, potrebbe essere coperto da De Sanctis per poi intervenire con un nuovo acquisto in quella zona della dirigenza. Il sogno di Friedkin è Fabio Paratici, ma resta difficile convincere il dirigente della Juve. La Roma ci proverà offrendo uno stipendio maggiore di quello che guadagna a Torino con i bianconeri. Già ora il suo è inferiore a quello di Petrachi.

Calciomercato Roma, addio a Petrachi: i sostituti

Il sogno resta Paratici della Juve, ma ci sono tanti altri obiettivi importanti in lista nella Roma. Uno di questi è quello di Andrea Berta, ex bancario bresciano che ha fatto grande l’Atletico Madrid. In passato ha rifiutato il Manchester United. Resta vivo l’interesse pr Daniele Faggiano, che sta facendo grandi cose al Parma. Situazione simile per quanto riguarda Carli del Cagliari.