Calciomercato Roma, Petrachi sfida il Chelsea per Ibrahimoglu

Melih Ibrahimoglu, centrocampista austriaco di origini turche, è finito nel mirino della Roma per la prossima sessione di mercato: ci sarà tuttavia da battagliare, visto che al momento il Chelsea sembra averlo in pugno.

Calcio mercato Roma, missione Ibrahimoglu

Ci aveva provato anche l’Inter (e non è detto che non torni a farlo) ma per il momento, stando a quanto riferisce calciomercato.it, è Petrachi a fare carte false pur di aggiudicarselo. In Austria viene ritenuto uno dei giovani più promettenti della sua generazione e per le sue capacità dal punto di vista tecnico è già stato rinominato il nuovo Ozil. Il suo impegno contrattuale con il Rapid Vienna scadrà nel 2021: per tale ragione, il costo del suo cartellino non potrà essere particolarmente esoso. Si parla di una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. Attualmente è finito ai margini della formazioni austriaca che non lo vede tra i convocati ormai da più di 2 mesi: anche il calciatore potrebbe quindi spingere per una sua cessione ormai inevitabile.

Notizie Roma, Petrachi sotto osservazione

Il dirigente giallorosso continua nel suo lavoro di svecchiamento della rosa, puntando su giovani di valore, ma non è detto, come riporta il Corriere dello Sport, che alla fine sia lui a ultimare le trattativa per il prossimo mercato. Qualora cambiasse la proprietà infatti è pronosticabile anche un cambio nella dirigenza: al suo posto, si fanno già i nomi di Berta dell’Atletico Madrid e Faggiano del Parma.