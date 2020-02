Calciomercato Napoli, Meret diventa un caso? Milan e Inter in agguato

Calciomercato Napoli, Meret potrebbe dire addio: cerca la titolarità

Calciomercato Napoli – Meret | Non ha trovato molto spazio da quando Gennaro Gattuso si è seduto sulla panchina del Napoli. Alex Meret, complice anche qualche fastidio muscolare di troppo, non ha inciso e forse non convince tantissimo il tecnico dei partenopei. Gattuso ha ‘annusato’ il talento di Donnarumma e non ne ha fatto a meno nella sua esperienza rossonera, al contrario di quanto successo – almeno fino ad ora – in casa azzurra. Al Napoli, in più occasioni, gli ha preferito David Ospina. Il colombiano gli lascia più affidabilità, almeno stando agli indizi che ci lascia lo stesso allenatore attraverso le sue scelte di formazione. E se Meret andasse via a fine stagione?

Il Napoli, di questo passo, rischia di perdere un potenziale titolarissimo per la sua porta. Non mancano i club interessati, in particolar modo in Serie A, perché Milan e Inter potrebbero far partire l’assalto qualora il calciatore dovesse chiedere la cessione dagli azzurri.

Ultime Napoli, Meret vuole più spazio: Milan e Inter riflettono per il futuro

E’ arrivata una nuova panchina a Cagliari per Alex Meret, che aveva messo nei propri obiettivi l’Europeo a fine stagione. Di questo passo, rischia di compromettersi il tutto, col calciatore che rischia di finire fuori dalle gerarchie di Roberto Mancini. L’estremo difensore del Napoli, stando a quanto analizzato dai colleghi di Calciomercato.it, potrebbe dire addio ai partenopei. Milan e Inter su di lui, l’idea di diventare il futuro portiere di uno dei due club di Milano, potrebbe intrigare lo stesso calciatore.