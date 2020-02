Calciomercato Napoli, caso Allan: ora può finire fuori rosa

Calcio mercato Napoli Allan | Ha fatto discutere e anche tanto, la mancata convocazione di Allan contro il Cagliari. L’allenatore del Napoli in conferenza stampa è stato chiaro: ‘Non si è allenato come dico io e resta a casa’. Il calciatore è tornato dal Brasile (dove è stato con sua moglie lì per la nascita del figlio) più svogliato di prima. Intanto, ieri, dopo la vittoria con il Cagliari, Gattuso ha ribadito che non c’è nessun rancore, ma senza seguire le su indicazioni non si andrà da nessuna parte. Ieri, il calciatore, si è allenato da solo a Castel Volturno fino alle 13. Allan ci è rimasto malissimo per la scelta, ma l’allenatore era stato chiaro.

Calciomercato Napoli, Allan può finire fuori rosa fine a fine stagione: la situazione

Tra Gattuso e Allan sembrava esserci subito un buon feeling. Il calciatore ha segnato il gol della rimonta di Sassuolo (la prima vittoria azzurra di Gattuso). Inoltre, alla nascita del figlio Matteo, Gattuso ha concesso ad Allan una settimana di vacanza in Brasile per restare vicino a sua moglie e alla propria famiglia. Una scelta che ha sorpreso tutti. Come riporta Il Mattino, però, Allan potrebbe essere stato avvertito dai suoi agenti di un cambio maglia per la prossima estate. Il calciatore non si è allenato come richiesto dal mister la scorsa settimana e allora Gattuso non ha nascosto niente. Pubblicamente ha resto noto che Allan non ha dimostrato il giusto impegno e se non cambierà finirà fuori rosa fino al termine della stagione. Intanto su Allan resta forte l’interesse dei grandi club d’Europa, con Juventus e Inter in Serie A pronte a fare un tentativo a giugno.