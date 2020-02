Calciomercato Milan: Thiago Silva può tornare, Koulibaly a Parigi

Calciomercato Milan: Thiago Silva può tornare

Ultime Milan, suggestione Thiago Silva. L’ex capitano, come Ibrahimovic, potrebbe tornare a giocare in Italia.

Come riportato in Italia da Fantacalcio.it, Thiago Silva non rinnoverà con il Psg. La notizia, nell’aria ormai da tempo, è confermata ormai da tutti i portali francesi. Nonostante la volontà di continuare la propria esperienza con i francesi, per il calciatore l’avventura a Parigi dovrebbe terminare a fine stagione.

Il direttore sportivo dei parigini Leonardo non avrebbe cambiato idea. Dopo un anno dal suo ritorno in Francia, il ds ha visto da vicino le prestazioni del centrale, e ha chiuso le porte al possibile rinnovo del contratto del brasiliano che scade il prossimo giugno.

Per questa ragione ci sarebbe la concreta possibilità di un ritorno al Milan per Thiago Silva. Il difensore vuole giocare ancora in un grande campionato e tornerebbe volentieri in Serie A per farsi trovare pronto per il mondiale di Qatar 2022.

Ultime Milan: Koulibaly a Parigi?

Leonardo avrebbe, inoltre, individuato già il sostituto: Kalidou Koulibaly. Il giocatore del Napoli, pronto a lasciare la Serie A dopo una stagione complicata, ha un contratto pesante con gli azzurri. Per questo motivo, vista la volontà degli azzurri di ringiovanire l’organico e abbassare il monete ingaggi, il senegalese potrebbe andar via.