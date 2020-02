Calciomercato Milan, Branchini sul presunto arrivo di Allegri

C’è aria di rivoluzione in casa Milan: molte sono le speculazioni sul nome del prossimo tecnico, tra cui quelle che vogliono un ritorno in panchina di Allegri. Il suo agente, Giovanni Branchini, fa il punto della situazione.

Calcio mercato Milan, Branchini sul ritorno di Allegri

Le voci di un cambio in società portano con sé anche quelle legate ad una rivoluzione in panchina. Nelle ultime settimane era stato fatto addirittura il nome di Rangnick per la guida del Diavolo: un’ipotesi da tenere ancora in considerazione, ma che stando alle parole di Maldini è parecchio complicata. Plausibile che, qualora cambino i vertici societari, allora potrebbe arrivare un cambiamento così strutturale. E se tutto dovesse restare così com’è?

Branchini sul ritorno di Allegri tra Milan e Juventus

Allora potrebbe tornare Allegri, così come letto su più quotidiani di recenti. Ma quanto c’è di vero? Le parole dell’esperto agente Giovanni Branchini, da sempre vicino al mister, fanno chiarezza sotto questo punto di vista: “Difficile sapere dove lo vedremo il prossimo anno, sicuramente c’è una predilezione per una soluzione all’estero ma per ora non ci sono trattative o accordi. Siamo in attesa del momento topico della stagione, anche per vedere poi quali panchine andranno a cambiare inquilino. Milan? Per ora è solo una delle tante speculazioni di stampa ma non c’è nulla. Stesso discorso per la Juventus, è facile pensare a queste situazioni in base al momento in campionato, ma non c’è nulla“.