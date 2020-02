Calciomercato Lazio, Giroud ancora nel mirino: offerta fatta, si aspetta la risposta

Calciomercato Lazio: offerta per Giroud

Calcio Mercato Lazio Giroud | Una stagione davvero straordinaria per la Lazio, che adesso non solo vede la Champions League, ma anche qualcosa in più. I biancocelesti hanno vinto anche ieri, e hanno dimostrato ancora una volta tutta la sua potenza di fuoco offensiva. Probabile però che possa esserci qualche innesto anche a giugno, dove ci sarà la possibilità di andare a rinforzare la rosa. Nel mirino c’è sempre e ancora Giroud, in scadenza con il Chelsea e vecchio pallino della squadra capitolina.

L’attaccante francese farebbe molto comodo per il gioco di Simone Inzaghi, e pare che sia stata già presentata un’offerta al giocatore. Per ora ancora non è arrivata una risposta, con l’ex Arsenal che sta valutando varie proposte. La sensazione è che da qui a breve possano arrivare delle novità importanti. Questa la notizia riportata da cm.it.

News Lazio: concorrenza Inter per Giroud

La Lazio continua ad inseguire l’obiettivo Giroud, che da gennaio fino ad adesso non è mai sfumato. Il francese era stato accostato ai biancocelesti nelle ultime ore di mercato, ma alla fine la scelta di Lampard ha condizionato la sua partenza. Adesso lo scenario cambierà sicuramente, e sia la Lazio che l’Inter restano alla finestra. Si prospetta un vero e proprio duello.