Calciomercato Juventus, Tonali primo obiettivo per giugno: è pole bianconera

Calciomercato Juventus: Tonali, adesso i bianconeri sono in pole

Calcio Mercato Juventus Tonali | Un mercato davvero infuocato per la Juventus, che già programma e valuta i possibili colpi in vista di giugno. I nomi sondati da Paratici sono tantissimi, soprattutto a centrocampo, dove gli obiettivi soliti restano tali. Oltre alla suggestione Pogba, si può dire che l’obiettivo principale della Vecchia Signora sia Sandro Tonali, ad oggi uno dei giocatori più talentuosi dell’intero panorama calcistico europeo.

Il baby fenomeno del Brescia è continuamente richiesto da tantissime big, e il patron Cellino ha fissato un prezzo di circa 60 milioni di euro come base d’asta. Per la cifra si dovrà aspettare l’Europeo, ma intanto la Juventus si è spessa fatta avanti, guadagnandosi adesso una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Paratici ha lavorato bene fin qui, ma adesso servirà l’accelerata finale. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Juventus: Tonali, la concorrenza è agguerrita

Tonali resta nel mirino bianconero, e al momento sembra che le cose stiano andando a favore della Juventus. I sondaggi per il centrocampista sono stati tanti, e nonostante il muro del Brescia, pare che a fine stagione sia possibile trovare un accordo per la cessione. L’Inter continua ad essere alla finestra, così come qualche club di Premier. La Juve è in vantaggio, non deve sprecare questa occasione.