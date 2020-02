Calciomercato Juventus, Ramsey bocciato: probabile ritorno in Premier

Calciomercato Juventus: Ramsey non convince, due big inglesi su di lui

Calcio Mercato Juventus Ramsey | Doveva essere l’anno della svolta e della costanza per Aaron Ramsey, non è stato così. Il centrocampista gallese è arrivato in Italia con tante aspettative, ma il poco minutaggio e le poche occasioni sfruttate, lo hanno reso un esubero a distanza di appena metà stagione in bianconero. Adesso per il giocatore cominciano a prendere vita le ipotesi di partenza, e ancora una volta si parla di Premier League.

Ramsey non è riuscito ad ambientarsi in Serie A, e con molte probabilità a fine stagione farà ritorno in Inghilterra, dove ci sono già diverse pretendenti: in particolare due, Manchester United e Arsenal, proprio la squadra che lo ha visto crescere ed esplodere. Questa la notizia riportata nella giornata di oggi dal Daily Star.

Ramsey: ora Sarri è deluso

Maurizio Sarri può godere di una rosa molto lunga, e soprattutto di tanti giocatori forti e di prospettiva. Il tecnico bianconero ha cercato di far giocare tutti, e di dar fiducia a tutti. A volte però non è stato ripagato, e adesso, a distanza di diversi mesi, si cominciano a tirare le prime somme. Ramsey non ha mai convinto appieno, e di fatti potrebbe arrivare una vera e propria bocciatura. Le avance dal mercato ci sono, ecco i dettagli.