Calciomercato Juve, Guardiola vuole restare al Manchester City anche senza Coppe

Calciomercato Juventus Guardiola | Pep Guardiola e Simone Inzaghi sono stati accostati alla panchina della Juventus per la prossima stagione. In particolare l’allenatore del club inglese dopo l’esclusione della UEFA dalle Coppe europee, arrivata in settimana per i prossimi due anni. Intanto, il Manchester City ha già annunciato che ricorrerà al Tas di Losanna. Come riportato dal noto quotidiano Times, però, Pep Guardiola sembrerebbe già aver deciso il proprio futuro. L’allenatore non ha intenzione di lasciare il Manchester (contratto in scadenza fino al 2021). Il tecnico dovrebbe confermare già domani in conferenza stampa la sua permanenza al City per le prossime stagioni.

Guardiola alla Juve? Le parole di Del Piero

Alessandro Del Piero, ex capitano storico della Juve, ha rilasciato alcune parole a Sky Sport UK proprio riguardo un possibile approdo di Guardiola alla Juve: “Ci starebbe proprio bene. E’ un profilo perfetto per qualsiasi squadra. Per quello che ha fatto in passato, per quello che sta facendo ora, per la sua mentalità e per la qualità di gioco che esprime. Ha vinto in Germania, ha vinto in Spagna, ha vinto in Inghilterra. Direi che gli mancano soltanto Italia e Francia. Sarebbe davvero interessante vederlo in Italia. Vedremo. Con la squalifica potrebbero vincere la Champions in questa stagione, dipenderà tutto da Guardiola e i suoi calciatori”.