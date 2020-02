Calciomercato Inter, per Lautaro Martinez c’è l’offerta del Real Madrid: cifre e dettagli

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez rappresenta un patrimonio: a fine stagione potrebbe dire addio

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | E’ l’attaccante del momento, molto cercato dalle big d’Europa. Sì, perché sul ‘toro’ dei nerazzurri, Lautaro Martinez, non ci sarebbe solo il Barcellona. Il club blaugrana resta in pole per il futuro del giovane talento argentino dell’Inter, ma avanza interesse anche da parte del Real Madrid. I Galacticos potrebbero far partire l’assalto, perché il presidente della società madrilena – Florentino Perez – sarebbe disposto a far follie per il calciatore nerazzurro. L’attaccante, con la maglia dell’Inter, ha trovato fino ad ora una stagione incredibile: con Antonio Conte, ha trovato ben 16 gol in 29 partite stagionali, formando una coppia letale in avanti assieme al gigante, Romelu Lukaku. Il classe ’97 potrebbe dire addio al club di Milano, perché a fine stagione potrebbero sicuramente arrivare offerte irrinunciabili.

Ultime Inter, il Real Madrid prepara l’assalto a Lautaro Martinez: cifre e dettagli dell’offerta

La notizia arriva direttamente dai colleghi spagnoli del ‘Don Balon’: Lautaro Martinez è un obiettivo del Real Madrid. I blancos sarebbero disposti a sborsare oltre 60 milioni, inserendo inoltre un calciatore molto gradito all’Inter: si tratta di Gareth Bale. La clausola rescissoria del ‘toro’ argentino è di 111 milioni di euro, cifra difficilmente raggiungibile nonostante l’enorme interesse da parte del club madrileno. Ecco perché si punterà forte sulla contropartita tecnica, che potrebbe vedere tra i protagonisti anche James Rodriguez.