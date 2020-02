Calciomercato Inter: Coutinho torna con Vidal, via Lautaro. Occhio a Griezmann

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Coutinho torna con Vidal, via Lautaro

Notizie Inter: Coutinho torna a Milano? Ma occhio anche a Grezmann. Come riportato da Tuttosport, l’asse tra Barcellona e Inter è aperto. Sul tavolo il cartellino di Lautaro Martinez, Vidal e Coutinho.

L’eventuale divorzio tra l’Inter e Lautaro Martinez si consumerà solo se sarà l’argentino sarà il primo a far sapere alla società della sua volontà di giocare altrove. Lo ha fatto capire ieri Beppe Marotta, ad dei nerazzurri, che ha parlato della situazione del Toro:

“Lautaro Martinez al Barcellona? Lautaro sta crescendo, è molto giovane. A lui interessa indossare questa maglia e crescere. L’Inter non ha nulla da invidiare a nessun altro club. I giocatori vanno via quando loro indicano questa squadra”.

Il richiamo del connazionale Messi è forte ma il club milanese, al momento, grazie la contratto sino al 2023, rimane in una posizione d’attesa. La palla passa quindi all’argentino e al suo entourage consapevoli che l’Inter non intende scendere dalla clausola rescissoria di 111 milioni di euro.

Inter, asse con il Barcellona

Il paradosso è che il Barça, non intendendo pagarne la cifra per ragioni legate al Fair Play Finanziario, sarebbe disposto a ipervalutare il cartellino dell’attaccante sino a 150 milioni ma inserendo però delle contropartite tecniche che garantirebbero al club blaugrana altrettante plusvalenze. Da questo punto di vista Marotta è anche disposto a sedersi al tavolo con il Barcellona ma vuole che venga inserito il cartellino di Griezmann. Se fosse impossibile arrivare al centravanti francese, esistono altre strade.

Oltre al nome di Vidal, non è da escludere un ritorno di fiamma per l’ex Inter Coutinho, attualmente al Bayern Monaco in prestito.