Calciomercato Inter, Chong in arrivo ma sarà girato in prestito

Tahith Chong potrebbe presto arrivare in Italia: l’Inter ha messo gli occhi su di lui da un po’, sta trattando assiduamente affinché l’affare si faccia alla fine e intanto pensa anche a come valorizzarlo.

Calcio mercato Inter, chi è Tahith Chong

Quest’anno è esploso in Inghilterra, facendosi notare nella seconda squadra dei Red Devils soprattutto. Esterno destro, gioca a piede invertito, essendo mancino: si tratterebbe chiaramente di un colpo in prospettiva futura, a parametro 0 visto che il suo contratto col Manchester United scadrà al termine di questa stagione, in pieno stile Marotta. Finora ha messo a segno 5 gol e 4 assist in 5 partite giocate: un bottino niente male per un centrocampista offensivo.

Come già detto nei giorni scorsi, l’accordo coi suoi agenti è stato già praticamente raggiunto: ora servirà limare gli ultimi dettagli per completare quello che è anche uno sgarbo alla Juventus, visto che Paratici l’ha seguito per mesi.

Ultime Inter, Chong ha già un posto per crescere

Anzi i posti sono due. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i buoni rapporti con Parma e Sassuolo potrebbero portare il giovane in Emilia per la prossima stagione, per lasciargli il tempo di crescere con calma, farsi le ossa in provincia, e solo dopo 6 o 12 mesi trasferirsi all’Inter a tutti gli effeti.