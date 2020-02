Ultime Cagliari, esonero per Maran? I motivi della possibile scelta dopo la contestazione

Ore di riflessione in casa cagliaritana: il cammino di Maran nella prima parte del campionato è stato fenomenale, addirittura da far pensare alla Champions League, poi qualcosa si è rotto, fino al precipizio sul quale si sta affacciando il tecnico.

Notizie Cagliari, le ragioni del possibile addio

Innanzitutto, spazio ai numeri. La vittoria manca dallo scorso 2 dicembre. Più di 2 mesi trascorsi tra sonore sconfitte (contro la Juventus ad esempio), beffe nel finale (2-1 casalingo patito per mano della Lazio, per molti la partita origine di ogni male) e pareggi evitabili (Parma e Sassuolo). Oggi l’1-0 subito dal Napoli ha aperto anche alla contestazione dei tifosi: come riferito da Sky Sport, una parte della tifoseria ha organizzato un movimento di protesta, ancora in atto, contro il tecnico e la squadra all’esterno dello stadio.

Ai numeri, si sono aggiunte le difficoltà ambientali: quella che fino a pochi mesi fa era un’isola bella sotto tutti i punti di vista, è adesso diventata teatro di pettegolezzi ed audio whatsapp che addirittura hanno costretto la società ad organizzare una conferenza stampa per smentire le voci su un presunto scontro fisico che avrebbe portato all’ennesimo infortunio per Pavoletti.

Maran out? Le reazioni dei social

Non è ancora stato creato l’hashtag apposito, ma sui social i tifosi cagliaritani stanno invocando l’esonero di Maran, ritenuto il responsabile anche della sconfitta di oggi con dei cambi giudicati come inadeguati.