Udinese-Verona, Musso e Silvestri chiudono le porte | Alla Dacia Arena va in scena una bellissima partita tra Udinese e Verona che non hanno lasciato il fianco scoperto all’avversario, barricandosi bene in zona difensiva. Bravi i portieri, Musso e Silvestri ad evitare vari pericoli.

Udinese-Verona, la sintesi

Il primo tempo di Udinese-Verona si consuma in uno 0-0 ricco di occasioni gol e di azioni pericolose. Entrambe le squadre giocano a viso aperto ma sono ben attente a non concedere spazi all’avversario. L’Udinese si rende pericolosa con i contropiedi portati avanti da Lasagna, De Paul e Fofana, bravi nel cambio di passo e nel creare superiorità numerica. Sempre bravo e attento Silvestri ad evitare il vantaggio dei padroni di casa. Gli ospiti, invece, sanno rendersi più volte pericolosi sui calci piazzati ma anche con le incursioni degli attaccanti che non danno mai punti di riferimento alla difesa dell’Udinese. La doppia parata di Musso sul colpo di testa di Kumbulla e sul successivo rimbalzo del pallone su cui si stava avventando Verre è la sintesi perfetta della prima frazione di Udinese-Verona.

La ripresa si è aperta con un doppio infortunio: Stryger Larsen ha chiesto le cure dei medici per una botta alla caviglia. Stessa sorte per Rrahmani, colpito da Okaka. Entrambi i calciatori hanno poi continuato la gara. Occasioni ghiottissime per entrambe le squadre a metà ripresa con l’Udinese che aveva anche trovato il gol del vantaggio con De Paul, poi annullato per fuorigioco di partenza di Kevin Lasagna. Grande occasione anche per Pessina a tu per tu con Musso non conclude a rete.

Il tabellino del match della Dacia Arena

Queste le scelte di Gotti e Juric.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Borini. Allenatore: Ivan Juric.

Gol:

Ammoniti: Miguel Veloso (56′, V); Lazovic (59′, V), Troost-Ekong (77′, U)

Espulsi: