Udinese-Verona, formazioni ufficiali: le scelte di Gotti e Juric

Udinese-Verona, le formazioni ufficiali

Udinese-Verona, le formazioni ufficiali | E’ quasi tutto pronto per il calcio d’inizio tra Udinese e Verona, per il lunch match di questa domenica. La sfida alla Dacia Arena, valida per la 24a giornata, vedrà di fronte Luca Gotti e Ivan Juric. Ecco le scelte ufficiali di quest’ultimi due, comunicate attraverso i canali social dei rispettivi club.

Le scelte di Gotti e Juric

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Borini. Allenatore: Ivan Juric.