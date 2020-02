Udinese-Verona, Musso nel post-partita | Il portiere dell’Udinese, Juan Musso, è stato protagonista in positivo anche nella gara di oggi. Ecco le sue parole nel post partita.

Udinese, le parole di Musso nel post partita

“Sono contento per la restazine della squadra. abbiamo provato a vincere la gara fino alla fine ma non siamo riusciti ad arrivare in porta come contro il Brescia. Secondo me siamo diventati un’altra squadra, abbiamo tanta sicurezza. Salvezza? No, noi guardiamo quello che possiamo fare fino alla fine e siamo impegnati sul campo a migliorarci. Siamo concentrati su quello che possiamo fare fino alla fine. Abbiamo tanto da fare in fase difensiva ed è importante stare concetrati per tutta la gara. Osservatori? Non è una distrazione. Quando sei in campo sai che ti sta guardando tutto il mondo. Gioco come se mi stesse guardando tutto il mondo ma sono concetrato sempre a mille su quello che devo fare. Non sono al top, voglio continuare a crescere”.