Tweet on Twitter

Share on Facebook

Udinese, Gotti analizza il pari con il Verona | Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha analizzato la gara della Dacia Arena contro il Verona ai microfoni di DAZN.

Udinese, Gotti a DAZN

“Non siamo stati poco concentrati nel recente passato. I quattro giocatori sulla linea di porta non mi piacciono anche se è sintomo di attaccamento alla squadra”.

E’ felice per il punto o arrabbiato? “Squadra pericolosissima, sono forti e sanno far male. Atteggiamento che mi è piaciuto ma se riuscissimo a far gol sarebbe meglio”.

Lasagna? “Kevin è stato bravissimo in molte occasioni, con vari uno-due. I nostri attaccanti sono molto legati al gioco di squadra,. ed è il motivo per cui abbiamo trovato sicurezza ed equilibrio. A fronte di una maggior produzione possiamo vedere anche maggiori gol”.

De Paul? “Gli arbitri sono bravi e sanno valutare le situazioni. Cercano di proteggere il gioco e lo sviluppo della partite”.

Classifica? “Facendo dei punti pesanti ci siamo tolti da situazioni particolari anche se in passato abbiamo rischiato molto. Quello che è successo ieri rende palese che la zona calda non è così distante. Siamo in grado di fare punti. Se saremo risucchiati nella zona rossa utilizzeremo le nostre qualità”.