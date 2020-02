Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15: sorpresa Gervinho

Serie A, le formazioni ufficiali | Sono state diramate le scelte dei tecnici che scenderanno in campo per i match delle 15. Quest’oggi andranno in scena la Juventus che ospita in casa il Brescia di Lopez, Sassuolo-Parma al Mapei e Sampdoria-Fiorentina al Marassi. Ecco le formazioni ufficiali delle gare delle 15.

Serie A, le formazioni ufficiali delle gare delle 15

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori.

JUVENTUS-BRESCIA

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Dybala. Allenatore: Maurizio Sarri.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Bjarnason, Dessena; Zmrhal; Balotelli, Ayè. Allenatore: Diego Lopez.

SAMPDORIA-FIORENTINA

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Bertolacci, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Giuseppe Iachini.

SASSUOLO-PARMA

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Siligardi, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.