Sassuolo-Parma, D’Aversa: “Gervinho è devastante”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Sassuolo:

Le parole di D’Aversa dopo il Sassuolo

“Gervinho è devastante, noi lo mettiamo nelle condizioni giuste. Nonostante tutte le difficoltà della settimana, abbiamo conquistato un’importante vittoria esterna. Non era semplice venire qua e fare una partita del genere, senza concedere reti. Questa è la dimostrazione dei valori che abbiamo. Gervinho? Sappiamo la sua importanza, la vittoria però è merito della squadra. I ragazzi non lo hanno mai messo da parte, alla fine lui non è andato via ma non era del tutto convinto di andarsene.

Chiaramente sapete tutti cosa sia successo, ma la squadra non lo ha mai messo da parte. Avevo deciso a prescindere, all’inizio, che stesse un po’ fuori, lo trovavo giusto. Gervinho non ha solamente qualità fisiche, ma anche doti tecniche eccezionali. Per lui parla la sua carriera, negli spazi è un calciatore devastante e noi sappiamo come sfruttarlo. Non è l’unico in rosa, penso ad esempio da Inglese. La classifica? Guardiamo partita dopo partita. Ho un gruppo di ragazzi davvero eccezionale dal punto di vista dello spessore umano. Ci teniamo questa posizione di classifica e ragioniamo settimana dopo settimana”.