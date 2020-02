Ultime Sampdoria, società nel caos: si è sciolto il CdA, Ferrero congeda anche Romei

Tweet on Twitter

Sampdoria, Ferrero congeda Romei: CdA sciolto

Fino alla fine del 2019 si è provato a cedere la Sampdoria per una continuità di gestione all’insegna della chiarezza e della trasparenza. I tempi scaduti con Vialli e l’assenza di nuovi acquirenti ha portato la Sampdoria in un caos generale che ora sta vivendo i primi momenti bui. Due giorni fa il vice presidente Paolo Fiorentino ha comunicato le proprie dimissioni. La decisione ha comportato come effetto principale la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione: hanno salutato Invernizzi, Tognozzi, Praga e Repetto. Ieri è toccato all’avvocato Antonio Romei salutare il club blucerchiato dopo un incontro con il Presidente Ferrero.

La Sampdoria cerca nuovi acquirenti

Stando a quanto si legge su Il Secolo XIX, nei prossimi 20 giorni sarà convocatauna nuova assemblea, e verrà nominato un nuovo CdA, probabilmente formato da tutti uomini di fiducia di Massimo Ferrero. E’ per questo che, si legge, è stato eliminato tutto il vecchio reparto d’amministrazione. Sul quotidiano si legge anche che ieri è andato in scena pure un incontro tra Ferrero, Quagliarella e Ranieri, volto a tranquillizzare la squadra. Il Presidente è arrivato a Bogliasco accompagnato dalla Digos e ha spiegato la volontà di cedere il club a patto che arrivino acquirenti credibili.