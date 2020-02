Samp-Fiorentina, Vlahovic: “Chiedo scusa alla Samp”

Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Sampdoria:

Le parole di Vlahovic

“Grazie per i complimenti, mi dispiace per l’episodio e chiedo scusa alla Sampdoria. Loro sono grandi tifosi e quando vieni a giocare qui c’è una carica incredibile. Quella è la mia esultanza, non era mia intenzione offenderli. Volevo chiedere scusa, è successo sotto la curva solo perchè ho segnato in quel posto. Non volevo provocare, quel gesto va contro la mia squadra perchè l’ambiente si carica, avevo visto Depay e mi era piaciuta l’esultanza. Da piccolo ammiravo Ibrahimovic e Ronaldo, questo sono due calciatori che amo.