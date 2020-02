Samp-Fiorentina, Iachini: “Valhovic ha entusiasmo e margini di miglioramento”

Fiorentina | Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la gara:

Le parole di Iachini

“Vlahovic? I ragazzi giovani hanno entusiasmo ma grandi margini di miglioramento sulla tattica e negli atteggiamenti e comportamenti. In quel momento questo gesto è stato negativo, questo sono cose che non si fanno come ha spiegato lui. Bisogna rimanere concentrati sulla partita. Ha fatto una grande gara e una grande partita come tutta la gara. Sul 3-0 abbiamo commesso qualche ingenuità e siamo rimasti in dieci. Poi abbiamo retto bene e tenuto il campo segnando ancora. Continuiamo a lavorare ma abbiamo margini di miglioramento in palleggio ed in possesso.

Personalità? La vittoria vale tanto, i risultati di ieri pesavano ma noi pensiamo a noi stessi, stiamo avendo compatezza ed identità. Abbiamo margini di miglioramento in tante situazioni. Questo ci consente di dare tanto come a Napoli. Lavoriamo su questo, dopo 40 giorni non si può aver tutto ma i ragazzi mi seguono”.