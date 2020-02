Paratici prima di Juventus-Brescia: “Sarri in discussione? Qui lo siamo tutti”

Paratici nel pre-partita di Juventus-Brescia

Paratici prima di Juventus-Brescia | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il CFO dei bianconeri, Fabio Paratici. Ecco le sue parole nel pre-partita di Juventus-Brescia.

Le parole di Paratici

“La pressione, a questi livelli, arriva. Alla Juventus ancora di più, per il club che rappresentiamo. Ricordo che in tutti gli altri anni i campionati non si sono vinti mai a marzo. Sarri in discussione? Alla Juve siamo ogni giorno tutti in discussione, è il decimo anno che sono qui e sono 8 anni consecutivi che vinciamo. Ciononostante siamo in discussione, è esattamente così ogni anno”.