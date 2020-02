Oroscopo di domani 17 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Influsso di Venere, ecco che rispuntano i sentimenti. La Luna anche ti sarà favorevole, ed è per questo che ti consiglio di intraprendere nuove conoscenze. Situazione analoga per il lavoro, le collaborazioni saranno positive.

Toro. Recupero per i sentimenti, dopo una crisi verrà fuori un periodo positivo. Sarà una seconda parte del mese positiva, risolverai dei problemi che ti sei portato troppo in avanti sul lavoro.

Gemelli. Favorite le nuove coppie, con le storie appena cominciate che potrebbero prendere una buona piega. Cerca soluzioni, portati avanti nei progetti: le stelle ti indirizzeranno verso la strada giusta.

Cancro. Hai bisogno di ritrovare tranquillità nella tua vita, soprattutto per quel che concerne i sentimenti. Metti da parte le tensioni e tendi la mano al prossimo: risolvere le questioni, potrebbe risolverti problemi anche a lavoro.

Leone. Luna favorevole, qualche sorpresa in amore potrebbe arrivare. Accetta le proposte che ti arrivano per il lavoro, con l’influsso della Luna potrebbero arrivare per te nuove occasioni importanti.

Vergine. Questa sarà una giornata molto importante per i sentimenti. Ti consiglio di non esitare se vuoi farti avanti con la persona che ti piace o che ami. Sul lavoro avrai dei problemi, perché Mercurio è in opposizione al tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vivrai alcune tensioni, ma non farti prendere dal panico. Quest’ultimo potrebbe causarti ancora più pressioni, con il partner che ti chiede troppo. Nessuna particolare novità sul lavoro, in particolar modo per chi gestisce qualcosa a livello indipendente.

Scorpione. Transizione nei sentimenti, risolvi ogni tipo di incomprensione con la tua coppia, per non rischiare di incappare in qualche di troppo eccessivo, che non saprai gestire. Attenzione alla tua tasca, sarà un periodo di enormi spese.

Sagittario. Protezione in arrivo dalle stelle, veglieranno sui tuoi sentimenti. La famiglia sarà la parte fondamentale in questa settimana, ti terranno lontano dal caos che vivi ogni giorno a lavoro. Le discussioni, col tempo, torneranno ad essere a tuo favore.

Capricorno. Non è il momento per badare ai sentimenti, nel mezzo della primavera torneranno però ad essere protagonisti nella tua vita. A piccoli passi, porterai in avanti dei progetti importanti per la tua intera vita.

Acquario. Nuovi incontri all’orizzonte, grazie alla presenza delle stelle che li favoriscono. Il discorso è soprattutto valido per chi è solo. Sul lavoro novità positive.

Pesci. Luna contraria, tensioni di coppia in arrivo. Usa la cautela con il tuo partner, evita le discussioni finché puoi. Il lavoro quasi lo vivrai come uno ‘sfogo’, per scappare dai pensieri di coppia.