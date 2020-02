Notizie Torino, Longo: “Verdi influenzato ma convocato, Zaza e Baselli non pronti”

Ultime Torino | Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Torino:

La conferenza stampa di Longo

“Verdi ha l’influenza, non sta bene e non si è allenato nemmeno oggi ma è convocato. Domani lo valuteremo. Abbiamo qualche idea per come colmare questa lacuna in campo, abbiamo un paio di alternative.

Zaza e Baselli? Il loro problema è solo il minutaggio: Baselli è stato fermo un po’ più tempo, ma entrambi possono fare uno scampolo di partita. Spero che il prima possibile possano essere pronti a giocare dall’inizio.

Siamo consapevoli di affrontare un Milan diverso, ha superato i problemi che avevano inizialmente grazie al lavoro di Pioli e all’arrivo di Ibrahimovic. La mia squadra deve cambiare l’intensità degli allenamenti.

Ho visto i dati e c’era sempre un calo nel secondo tempo. Stiamo cercando di innalzare l’intensità per tutti i 90 minuti, ma dobbiamo farlo gradualmente. Se aumentiamo il carico di lavoro ora potrebbero arrivare degli infortuni.

Io sono giovane, ma non sono rimbambito. Non credete che io pensi che il percorso non sia fatto di battaglie. La classifica dice che fino al Sassuolo siamo tutti in lotta per salvarci”.