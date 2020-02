Notizie Lazio, Tare: “Abbiamo un premio per lo scudetto”

Ultime Lazio | Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato a Sky Sport prima dell’Inter:

Le parole di Tare

“E’ una partita importante ma non decisiva, dobbiamo semplicemente cercare di fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento senza sentire la pressione. Abbiamo portato entusiasmo in città, si percepisce e queste sono piccole cose che ti aiutano.

Via dalla Lazio? Ho letto di Klopp ed ha detto che non vede il calcio italiano, sarei bugiardo a dire che non potevamo lottare per lo scudetto, da due anni mettiamo anche il premio ai calciatori. Non saliamo sul carro, è un lavoro di tanti anni. Per vincerlo serve la stagione perfetta ed entusiasmo. Per questo ho detto che si poteva fare. Bisogna stare con i piedi per terra e mancano 15 partite. Ogni settimana può cambiare tutto. Dobbiamo mantenere il passo, stasera cercheremo di vincere.