Notizie Lazio, Lotito: “Scudetto? Serve umiltà e sacrifico”

Ultime Lazio | Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Rai2:

“Lazio-Inter da Scudetto? L’importante è che la squadra mantenga questo profilo di determinazione e di umiltà, di spirito di sacrificio. Se manterrà questa ferocia agonistica i tifosi si toglieranno tante belle soddisfazioni in questa stagione.

Io penso sempre che nella vita i traguardi si debbano raggiungere e non programmare, l’atteggiamento è quello di chi vuole ragionare e conquistare qualcosa giorno dopo giorno.

I ragazzi stanno provando ad arrivare nelle posizioni migliori attraverso il merito. Sia per qualità di gioco che per quanto espresso in campo, la squadra fino a oggi ha meritato la posizione in classifica che stiamo occupando in questo momento”.

Ultime Lazio: ritorno in Champions League ed investimenti?

In caso di approdo ai gironi di Champions League in estate il club promette investimenti importanti. Il primo nome della lista dei bianconcelesti quello di Olivier Giroud. L’attaccante francese, in forza al Chelsea, ha il contratto in scadenza proprio con i Blues ed è per questo che potrebbe dire addio a fine stagione. Un affare a zero sul quale il ds Tare lavora ormai da gennaio dopo che il colpo dalla Premier è sfumato in inverno.