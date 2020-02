Notizie Juventus, Maurizio Sarri a Sky Sport

Ultime Juventus | Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Brescia:

Le parole di Sarri

“Prestazione? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo cominciato bene e poi abbiamo sbloccato il risultato. Dopo abbiamo girato la palla prendendo tre pali, abbiamo fatto quello che dovevamo fare.

Tridente e posizione di Dybala? Dybala aveva molta più libertà di movimento e Cuadrado doveva adeguarti, lo hanno fatto piuttosto bene.

Sensazioni su Chiellini? Si è messo in campo da solo, me lo sono ritrovato pronto per entrare, era da ieri che diceva di voler giocare ed era giusto così. Ha fatto mesi di sacrificio. Non mi ha messo pressione, me lo sono trovato accanto e si era già tolto la tuta.