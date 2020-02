Notizie Juventus, Chiellini: “Passato il brutto, ora arriva il difficile”

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato in zona mista dopo la vittoria di oggi contro il Brescia, nella quale è tornato a calcare un campo di calcio ad oltre 5 mesi e mezzo dal suo infortunio.

Le parole di Chiellini

Tanta emozione e le parole di Sarri che suonano come un’investitura ad un ruolo anche in futuro. Oggi però c’è il presente, uno scudetto da conquistare ed una Champions per cui lottare. “La parte più brutta è finita“, si legge su Sportmediaset, “ora cominicia quella più complicata. Avevo bisogno di carica, di una scossa e voglio dire grazie a tutti: devo impegnarmi molto, essere d’aiuto per la squadra perchè arriva il momento più importante della stagione“.

“Ritrovo una squadra prima in classifica – ha proseguito Chiellini – messa bene in Coppa Italia e con la Champions da giocare. Ringrazio i miei compagni per questi cinque mesi e mezzo. Io spero di portare una ventata d’entusiasmo a chi ha giocato tanto. Ci aspetta un mese pieno prima della sosta: bisogna fare una corsa a cronometro, è importante fare punti. Sarà più bello per gli spettatori, ma non dobbiamo pensare agli altri”. Infine una battuta su Sarri : “Non ha certo bisogno di me, la Juve è unita dal presidente fino agli ultimi dei dipendenti”.

