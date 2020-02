News Brescia, ricatto sexy per l’attaccante delle rondinelle: arriva la denuncia di SuperMario

News Brescia, il ricatto sexy fatto a Mario Balotelli | E’ finito al centro delle news, questa volta non per ‘colpa’ sua. Mario Balotelli sta cercando di ritrovare la sua dimensione a Brescia, anche se i primi mesi del suo ritorno in Italia non sono stati proprio il massimo. Con le rondinelle il suo rendimento non è affatto migliorato: solo cinque gol in 16 presenze, l’attaccante voleva tornare in Serie A per convincere il CT della Nazionale, Roberto Mancini, in vista dei prossimi Europei di calcio, che si terranno al margine della stagione. Al momento la ‘missione’ è fallita, con la concorrenza elevata che vede Belotti e Immobile protagonisti della Nazionale italiana.

Ultime Brescia, ricatto per Balotelli: la ricostruzione della vicenda

E’ finito al centro dello scandalo Mario Balotelli. Come riporta Il Giornale di Vicenza, il giocatore del Brescia sarebbe stato ricattato da una ragazza di 18 anni. Un vero e proprio ricatto sexy, chiedendo all’ex Milan un compenso di 100mila euro per evitare di denunciarlo di una violenza sessuale. Una relazione vissuta con Balotelli da minorenne, quando l’attaccante italiano militava ancora nel Nizza. La donna avrebbe mentito al calciatore riguardo la propria età, Mario non ha ceduto alle richieste e si è subito rivolto ai Carabinieri per una denuncia. Indagini già chiuse per il centravanti, che è stato prontissimo a risolvere la questione in tale modo.