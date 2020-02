Mercato Juventus, Guardiola il vero obiettivo: nuovi contatti con il tecnico

Mercato Juventus: contatti intensificati per Guardiola

Mercato Juventus Guardiola | La stagione della Juventus dipenderà parecchio dai risultati in campionato e in Champions League, ma la sensazione è che qualcosa nell’ambiente non stia funzionando. Qualche risultato è faticato ad arrivare, e l’amore tra dirigenza/tifosi con Sarri non è mai sbocciato fino in fondo. Il tecnico ex Napoli continua a non convincere appieno, e intanto dalle parti di Torino si comincia a pensare ad un certo Guardiola. L’allenatore spagnolo è il vero obiettivo per i bianconeri, i quali vorrebbero finalmente fare un salto di qualità anche in panchina, con uno che sa come vincere titoli e come entrare nella testa dei giocatori.

Chiaramente non sarà facile prelevarlo dal Manchester City, ma la recente sanzione UEFA nei confronti del club inglese, potrebbe senz’altro aiutare Pep a liberarsi a fine stagione. Intanto stando a quanto riportato il Sun, la Juventus avrebbe in mattinata intensificato i contatti con Guardiola, al fine di convincerlo a sposare il progetto.

Juventus-Guardiola: altro ostacolo

Guardiola con molte probabilità terminerà la sua avventura al Manchester City, e lo farà a fine campionato, quando saranno tirate le somme, e soprattutto quando si avrà un quadro completo della situazione. La Juventus insegue il tecnico da diverso tempo, ma occhio anche ad un’altra concorrente: il Barcellona. Il club blaugrana lo vorrebbe nuovamente sulla panchina, può esserci un duello.