Manchester City, il Real Madrid vuole Sterling | Dopo la sentenza UEFA, il Manchester City è diventato tutto d’un tratto un “cantiere” in restyling. I pezzi pregiati, se dovesse essere confermata la sentenza che ha portato all’esclusione dalle coppe per le prossime due stagioni, potrebbero partire. Il Real Madrid ha iniziato ad affacciarsi in Inghilterra e ha chiesto Raheem Sterling ai Cityzens.

Real Madrid su Sterling: offerta a tre cifre al Manchester City

Il Real Madrid è sulle tracce di Raheem Sterling. L’attaccante del Manchester City piace tanto a Zinedine Zidane che è pronto a far fare follie a Florentino Perez pur di arrivare all’inglese. Stando a quanto riporta il Sun, la squalifica del City dalle competizioni europee è un fattore che condizionerà le prossime sessioni di calciomercato e Sterling è uno dei nomi in uscita. La valutazione del club inglese è di 216 milioni di euro ma è un valore che potrebbe calare proprio per i problemi del club di Manchester.

Sterling, i numeri della stagione attuale

L’attaccante inglese è al centro del progetto di Pep Guardiola e i numeri ne sono la piena dimostrazione. Ha collezionato 34 presenze e ha messo a segno 19 reti oltre a fornire anche 6 assist vincenti.