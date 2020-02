Gara splendida all’Olimpico, all’altezza del valore di Lazio ed Inter, decisa dai gol di Immobile e Milinkovic-Savic che ribaltano quello di Ashley Young.

La sintesi video ed i gol di Lazio-Inter

Si sblocca la partita grazie allo zampino di Candreva. L’ex biancoceleste calcia in maniera potente e così Strakosha non può bloccare ma respinge forse impunemente al centro dell’area di rigore, dove si trova Ashley Young: il 34 enne inglese, che per molti anni ha giocato anche in attacco, si coordina rapidamente e sblocca il punteggio con una girata di destro potente. Nel secondo tempo comincia però la rimonta biancoceleste. Al 49′ arriva il pareggio di Immobile su calcio di rigore che lui stesso si era procurato ed al 68′ Milinkovic-Savic fa esplodere l’Olimpico con mancino che batte Padelli sul secondo palo.

LA SINTESI NEL DETTAGLI ED IL TABELLINO DI LAZIO-INTER