Juventus, Pjanic alle prese con un nuovo infortunio | Dura poco più di 7 minuti la partita di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco era rimasto inzialmente in panchina perché non era in ottime condizioni.

Juventus, Pjanic subisce un nuovo infortunio

Dopo 7 minuti dal suo ingresso in campo Miralem Pjanic è costretto ad uscire per un problema all’inguine. Il centrocampista della Juventus è entrato al minuto 66 al posto di Aaron Ramsey ma al 73′ ha dovuto nuovamente abbandonare il campo. I problemi fisici, dunque, sono tornati a tormentare il numero 5 bianconero che ora potrebbe dover fare i conti con uno stop molto lungo. Tra qualche ora ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.