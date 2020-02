Tweet on Twitter

Juventus, Chiellini in campo dopo 6 mesi | Il calvario di Giorgio Chiellini è terminato. Il difensore della Juventus è tornato in campo dopo sei mesi dall’infortunio di Parma.

Juventus, Chiellini torna in campo

A fine agosto, dopo il gol e la vittoria al Tardini contro il Parma, Giorgio Chiellini si era fermato per la rottura del legamento crociato. L’operazione e poi la dura riabilitazione verso il rientro. Dopo sei mesi è tornato a calcare il terreno di gioco dell’Allianz Stadium. Maurizio Sarri gli ha concesso gli ultimi 15′ della gara contro il Brescia, inserendolo al minuto 33 quando la squadra era già sul 2-0.

“La parte più brutta è finita, ora arriva la più difficile. Ringrazio il mister e i miei compagni, avevo bisogno di una scossa di energia. Voglio aiutare la squadra adesso, in questi ultimi 3 mesi ci giochiamo tutto ed è importante per me dare il mio contributo“. Così a Sky Sport.