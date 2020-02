Juventus-Brescia: rosso Ayè e gol di Dybala – VIDEO HIGHLIGHTS

Juventus-Brescia: rosso Ayè e gol di Dybala. Svolta al minuto numero 40 di Juventus-Brescia. Aye, già ammonito, stende Ramsey al limite dell’area di rigore e guadagna il secondo giallo. Sul punto di battuta va Dybala che con il suo sinistro mette il pallone sul palo del portiere trovando il gol.

Ecco il rosso di Aye.

🔴 Aye sees a second yellow, and is sent off!

😬 A big blow for Brescia before half time, and a big break for Juventus pic.twitter.com/sRE6N6Wlur

