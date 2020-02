Juventus-Brescia, Higuain e Spalek a Sky Sport nel pre-partita

Juventus-Brescia, Higuain e nel pre-partita | Hanno parlato poco prima del fischio d’inizio all’Allianz Stadium i calciatori di Juventus e Brescia, Gonzalo Higuain e Spalek. Ecco le loro parole, ai microfoni di Sky Sport, raccolte dalla redazione di Calciomercato24.com.

Higuain nel pre-partita

“Nel calcio è sempre difficile, non dobbiamo guardare la loro classifica. L’importante sarà l’approccio e la determinazione, per portare a casa i tre punti. Non siamo Ronaldo dipendenti, vogliamo dimostrare a casa nostra di quello che vogliamo fare in vista degli obiettivi per la nostra stagione”.

Spalek nel pre-partita

“Come si affronta la Juventus? Abbiamo tanti giocatori fuori, non sarà facile, nonostante la qualità anche di giocherà al loro posto. Non cambieremo il nostro atteggiamento, proveremo a fare la nostra partita”.