Juve-Brescia, Diego Lopez a Sky Sport

Notizie Brescia | Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato a Sky Sport dopo la gara:

Le parole di Diego Lopez

“Credo sia importante dire e dimostrare che siamo ancora vivi. Oggi siamo venuti qui e secondo me abbiamo fatto una buona partita, il Brescia c’era. per me la prestazione è stata positiva.Quando rimani in dieci rischi di prendere tre-quattro gol. Abbiamo tenuto bene il campo. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto una palla gol importante di Anderson. Oggi abbiamo trovato spazio. Secondo me stavamo facendo una buona gara, poi l’espulsione ha cambiato la gara ed è normale, soprattutto su un campo così”.

Espulsione Aye e non Cuadrado?

“Io ero vicino, per me era da ammonire, forse ci poteva stare anche il rosso. Dal campo mi è sembrato eccessivo anche il secondo giallo di Ayé, però sono cose che possono capitare. La cosa importante è che la squadra abbia giocato, potevamo supportare Balotelli che spesso era solo in mezzo a tutti i difensori”.

Balotelli ?

“Io l’ho visto dal vivo e ho visto che era in difficoltà, non gli arrivavano i palloni ed era solo. Difficile parlare della prestazione singola soprattutto in attacco, andava accompagnato, ma ci mancavano tanti giocatori”.