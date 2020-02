Calciomercato Napoli, Pezzella per l’estate | Il Napoli ha già concluso l’affare Amir Rrahmani con il Verona per l’estate ma potrebbe non essere l’unico colpo in difesa. Piace anche German Pezzella della Fiorentina che potrebbe cambiare maglia in estate.

Calciomercato Fiorentina, Pezzella dà la risposta al Napoli

In estate ci potrebbe essere una mini rivoluzione in casa Napoli nel reparto difensivo. Dal Verona potrebbe arrivare anche Marash Kumbulla, anche se la concorrenza dell’Inter è più viva che mai. L’addio di Kalidou Koulibaly sembra più vivo del previsto e il Napoli cerca di correre già ai ripari. Nelle ultime settimane ha imbastito dei contatti con la Fiorentina per il capitano dei viola, German Pezzella. Intanto il difensore della Fiorentina pare gradire la destinazione Napoli e stando a quanto si legge su calciomercato.com, ha già dato la sua disponibilità al club azzurro.

Napoli, serve convincere la Fiorentina

La Fiorentina, però, non è una bottega facile. Il Presidente Commisso tende sempre a tenersi più stretto possibile i suoi calciatori più rappresentativi. Federico Chiesa, per esempio, firmerà il rinnovo del contratto entro il prossimo mese, lasciando a bocca asciutta Juventus e Inter. Il contratto di German Pezzella scadrà nel 2022 e il Napoli dovrà spingere sull’acceleratore per arrivare all’argentino classe ’91. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere sviluppi interessanti con il Napoli pronto ad affondare il colpo.