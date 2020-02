Calciomercato Napoli, Allan sparito dai radar: Inter e Juventus alla finestra

Calciomercato Napoli: Allan poco stimolato, ora può partire

Calcio Mercato Napoli Allan | Anche il Napoli avrà il suo bel da fare sul mercato, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Qualche pedina importante andrà blindata, qualcun altro invece potrebbe salutare e terminare la propria esperienza in azzurro. Tra questi c’è anche Allan, il quale sta vivendo probabilmente il suo periodo più complicato ai partenopei. Ultimamente il suo minutaggio è calato in maniera drastica, si allena male a detta di Gattuso, e appare poco stimolato.

Ecco che le strade potrebbe dividersi a fine stagione, con un paio di italiane già pronte all’assalto. Stiamo parlando di Inter e Juventus, le quali già in estate avevano provato un mezzo affondo. Adesso restano alla finestra a guardare, in attesa dell’eventuale rottura. Questa la notizia riportata da cm.it.

Allan: tra rinnovo e partenza, futuro in bilico

Ad oggi è difficile fare una previsione sul futuro di Allan, specie visti recenti avvenimenti. Il centrocampista brasiliano si è avvicinato parecchio al rinnovo di contratto, ma allo stesso tempo non sembra essere indispensabile per Gattuso in questo momento. I dubbi ci sono eccome, e intanto oltre a qualche pretendente di Serie A, si muove anche l’Everton, che già da qualche settimana ha avanzato qualche sondaggio e avance. Per ora ci sarà da aspettare.