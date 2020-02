Calciomercato Milan, Camavinga nel mirino: fissato il prezzo

Calciomercato Milan: Camavinga, ecco quanto costa

Calcio Mercato Milan Camavinga | Altri contatti e tantissimi profili da visionare: il Milan continua il suo mercato, in attesa dell’estate, quando ci saranno senza dubbio ulteriori innesti. I rossoneri non si fermano, e oltre ai soliti nomi, continuano a inseguire qualche obiettivo suggestivo, come ad esempio il giovanissimo Camavinga. Il classe 2002 sta impressionando tutti in Ligue 1, e con la maglia del Rennes è diventato in poco tempo uno dei migliori talenti del panorama calcistico europeo.

La squadra bretone ovviamente non vorrebbe lasciar partire il proprio gioiellino, ma la concorrenza è tanta, ed è più che scontato che in estate ci possa essere un assalto concreto da parte di qualche big. La valutazione del giocatore è stata fissata: ben 60 milioni di euro. Una cifra molto alta, ma che rispecchia in pieno il mercato odierno. Camavinga è un obiettivo, il Milan ci proverà, chiaramente a prezzi più bassi. Questa la notizia riportata da cm.com.

Milan-Camavinga: serviranno delle cessioni

Camavinga è un profilo che piace tantissimo alla dirigenza rossonera, e l’interesse potrebbe sfociare in un affondo importante a fine campionato. Il prezzo per il giocatore è molto alto, ed è ovvio che al Milan servano delle cessioni per tentare poi l’investimento. Kessiè e Calhanoglu i primi indiziati alla partenza.